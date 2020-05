Coronavirus, riaprono musei e siti archeologici dell'Umbria: il calendario inizia con la Galleria nazionale

La cultura torna a spalancare le sue porte dopo la chiusura forzata di musei e siti archeologici dell'Umbria per l’emergenza Covid. A Perugia riapre al pubblico giovedì 28 maggio, dalle ore 14, la Galleria nazionale dell’Umbria dove, oltre al normale percorso di visita, si potrà tornare ad ammirare la prima ampia monografica dedicata a Taddeo di Bartolo, una delle più significative presenze artistiche dell’epoca compresa tra fine 1300 e inizi 1400, in patria e non solo. Da vero e proprio maestro itinerante, infatti, egli trascorse buona parte della carriera spostandosi tra Toscana, Liguria, Umbria e Lazio al servizio di famiglie politicamente ed economicamente potenti, autorità pubbliche, grandi ordini religiosi e confraternite. “Riaprire le sale della Galleria Nnazionale dell’Umbria – afferma il suo direttore, Marco Pierini – è un segnale di grande rilevanza che dev’essere salutato con grande entusiasmo, pur nella consapevolezza che il rispetto di alcune importanti regole di fruizione sia necessario per garantire la sicurezza del pubblico e del personale della Galleria”.

Riaprono al pubblico, con tutte le precauzioni possibili per la sicurezza, anche i siti coordinati dalla Direzione regionale musei dell’Umbria. Da martedì 2 giugno, saranno nuovamente fruibili al pubblico il museo archeologico dell’Umbria, a Perugia, il museo archeologico nazionale e il teatro di Spoleto, l’area archeologica di Carsulae, nel Ternano, e il Palazzo Ducale di Gubbio. L’orario, dal martedì alla domenica, è 8.30-19.30. Sarà in parte fruibile anche l’Ipogeo dei Volumni e la necropoli del Palazzone a Perugia. Dal 3 giugno, invece, riapriranno l’area archeologica di Gubbio e la necropoli del Crocifisso di Tufo a Orvieto. Da giovedì 4 giugno saranno nuovamente accessibile anche la Rocca Albornoz e il museo ducale di Spoleto. Bisognerà aspettare domenica 7 giugno, invece, per Villa Colle del Cardinale, a Perugia, e Castello Bufalini di San Giustino. Infine, da venerdì 12 giugno riaprirà al pubblico il Tempietto di Campello sul Clitunno, uno dei più interessanti monumenti altomedievali umbri, rara testimonianza dell’antico passato longobardo della valle spoletana.