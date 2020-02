Luana Cenciaioli, per raggiunti limiti, lascerà il complesso di san Domenico, in piazza Giordano Bruno a Perugia, dove è riuscita ad allestire una delle maggiori attrazioni non solo di Perugia ma dell'intera regione, conferendo precisa fisionomia a uno dei musei archeologici tra i più belli e visitati d'Italia: il Museo archeologico dell'Umbria, conosciuto anche come Manu. Siamo certi che non si collocherà affatto “a riposo” ma continuerà, con l'entusiasmo che la contraddistingue, ad addentrarsi nella storia, nel tentativo di sottrarre alla dimenticanza voci che, dal passato, parlano di noi.

Cenciaioli per questo e molto altro ancoro è considerata, a buon diritto, la signora dell'Archeologia