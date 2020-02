Ha fatto tappa anche a Spello il percorso che la troupe della Sydonia production ha intrapreso per ricostruire il cammino di Raffaello Sanzio, uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Lo storico dell’arte Luca Tomio, consulente scientifico e guida del documentario che avrà l’onore di aprire nei primi mesi dell’anno su Rai 1 l’anniversario dei 500 anni dalla scomparsa del pittore, negli ultimi giorni di dicembre ha vistato la suggestiva Cappella Baglioni dove ha cercato di individuare nel capolavoro del Pintoricchio la mano del giovane Raffaello. Furono gli stessi mecenati Baglioni, Troilo Baglioni nello specifico, a commissionare il ciclo di affreschi della Cappella Bella al maestro perugino, il quale era solito avvalersi dell’appoggio di una bottega organizzata per ultimare in tempi rapidi i suoi capolavori. Tra quegli allievi vi era di certo anche Raffaello, che proprio a Spello saldò con il Pintoricchio un importante sodalizio artistico. Le riprese del documentario sono continuate alla scoperta dei luoghi più suggestivi del borgo.