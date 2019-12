La vita di San Francesco di Assisi torna al centro di un documentario di Rai 1 che andrà in onda domani, sabato 21 dicembre, alle 23.30. Si intirola "Il Folle di Dio" e, girato in 4k, seguirà il percorso del santo facendo del viaggio un'occasione di crescita morale e spirituale. Angelo Mellone, nelle vesti di conduttore-narratore, sarà un "pellegrino"e che, attraverso la vita di Francesco, mostrerà anche alcune bellezze naturalistiche e artistiche dell’Italia centrale (tra Umbria, Lazio e Toscana). Ogni luogo di pellegrinaggio rappresenta un ambito tematico particolarmente significativo per la vita del santo. Ad Assisi, città natale di Francesco ma anche meta di milioni di devoti, si racconterà il modo in cui si spogliò dei suoi beni. "Non rinnegò mai la sua famiglia - afferma padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi - Francesco voleva vivere pienamente la sua vocazione e cominciò a vivere una vita di povertà insieme a un gruppo di compagni e amici, amici che nel giro di pochissimi anni costituiranno un Ordine con frati provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa".