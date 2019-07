E' morto Luciano De Crescenzo, l'ingegnere-filosofo

È morto oggi pomeriggio a Roma, dov’era ricoverato da qualche giorno, Luciano De Crescenzo. Scrittore, regista, attore e autore, De Crescenzo è stato un’artista decisamente poliedrico e molto legato alle sue origini napoletane. Nato il 20 agosto 1928 nel borgo di Santa Lucia, aveva legato i suoi primi successi alla divulgazione ironica della filosofia: fu autore di bestseller tradotti in decine di lingue. Successivamente si era affermato come regista, attore e conduttore televisivo. De Crescenzo è stato ingegnere all’Ibm per 20 anni che ha lasciato nel 1978, dopo aver raggiunto il livello di dirigente presso la sede di Roma. Ma è stato soprattutto un grande divulgatore raccontando al grande pubblico, con ironia tutta partenopea, la filosofia.