Torna la pala dei Decemviri del Perugino

La Pala dei Decemviri del Perugino tornerà a casa. E cioè a Perugia, alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Ci tornerà il 13 ottobre, e ci rimarrà fino al 7 gennaio. L'ha svelato lo stesso direttore della Gnu Marco Pierini domenica 7 luglio durante la visita guidata condotta insieme al cantautore Umberto Maria Giardini nata dalla collaborazione con l'Umbria che Spacca. La notizia non è da poco, perché la Pala, dipinta tra il 1495 e il 1496 dal Vannucci su mandato della massima magistratura cittadina per impreziosire la Cappella dei Priori, più di due secoli fa ha intrapreso un viaggio che l'ha portata molto lontano dai confini dell'Umbria. Un viaggio iniziato per l'esattezza nel 1797, quando l'opera venne trafugata dalla truppe francesi sciamate nella Penisola per la Campagna d'Italia.

L'esercito napoleonico se la portò Oltralpe, in un destino comune a una quantità sterminata di altri lavori sottratti a chiese, monasteri, palazzi pubblici e privati, luoghi d'ogni sorta. Per qualche ragione, però, i francesi ignorarono la cimasa col Cristo in pietà che la coronava e che, dopo un soggiorno alla Quadreria dell'Accademia, sarebbe finita nuovamente a Palazzo dei Priori. Quando quasi vent'anni più tardi, tramontata la lunga parentesi di Bonaparte e restaurata la monarchia borbonica, Antonio Canova fu inviato a Parigi da papa Pio VII per cercare di recuperare il maltolto - cosa che come risaputo gli riuscì solo in parte - la Pala fece ritorno. In Italia, sì, ma non a Perugia. Bensì a Roma, alla Pinacoteca Vaticana, da dove non si è più mossa. Era il 1816. Adesso, anche se mancano ancora i dettagli dell'operazione, sembra arrivato il momento del ricongiungimento tra pala e cimasa. Un evento storico, a impreziosire ulteriormente una stagione, quella che sta vivendo in questi anni la Galleria, di autentico splendore.