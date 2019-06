Accoltella il compagno dopo la lite

Una lite furibonda in piena notte. Poi la follia. Con la donna di 35 anni, di nazionalità romena, che afferra un coltello da cucina e colpisce il compagno di 60 anni. Dritto al polmone. E’ accaduto in un’abitazione di Spello. L’uomo, trasportato d’urgenza all'ospedale di Foligno, non è in pericolo di vita. Per la donna è scattata immediata la denuncia a piede libero.