Auto si ribalta all'alba, c'è un ferito

Prima ha colpito una recinzione, poi l'auto si è ribaltata. Erano le 5.40 di martedì 25 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e i carabinieri. Il conducente rimasto ferito nella carambola è stato trasportato all'ospedale di Branca. E' successo in via Eugubina all'incrocio con via Europa.