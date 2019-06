Trovato cadavere a Fontivegge, indaga la Procura

Un cadavere in stato di decomposizione è stato trovato la notte di lunedì a Fontivegge, vicino alla fermata del minimetrò. Una segnalazione anonima ha fatto scattare l'intervento del 113. Il corpo era abbandonato a terra, tra il minimetrò e le infrastrutture ferroviarie in via di ristrutturazione. Sul posto il pm di turno Mara Pucci.