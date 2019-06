Ladri scatenati nelle abitazioni

Doppio furto in altrettante abitazioni nella frazione di Pian di Porto a Todi. Nel primo caso i ladri hanno agito poco prima delle 22.30, mentre i padroni di casa erano a cena. Favoriti dalla posizione piuttosto isolata della casa, sono saliti lungo le gronde e, giunti sulla terrazza, hanno forzato il finestrone che porta alle camere. Penetrati all’interno, hanno messo tutto a soqquadro e si sono impossessati di gioielli e del denaro che hanno trovato. Una volta scoperto il furto sono stati allertati i carabinieri. I ladri hanno poi preso di mira un’altra casa a nord di Pian di Porto, ma in questo caso il bottino è stato più magro perché in casa non c’era denaro.