Studente Erasmus si tuffa in piscina e muore

Uno ragazzo di 21 anni è morto nella piscina di un casale di San Martino in Campo nel corso di una festa alla quale prendevano parte studenti impegnati nel progetto Erasmus. La vittima è Jaime Aguero Encinas, spagnolo di Santander, che dopo un tuffo in piscina non è più riuscito a tornare a galla. L'ipotesi più accreditata è che possa essersi trattato di un malore. Il sostituto Manuela Comodi ha disposto che sul corpo del ragazzo venga effettuata l'autopsia.



