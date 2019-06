Studente Erasmus spagnolo muore dopo un tuffo in piscina

Un ragazzo spagnolo di 21 anni è morto sabato sera in un casale di San Martino in Campo durante una festa Erasmus. Secondo quanto emerso, il giovane si è tuffato in piscina e poi non è riemerso. Gli altri ragazzi che erano con lui hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo senza alcun esito. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a lungo a salvarlo ma non c'è stato nulla da fare. Si è quindi reso necessario l'intervento del medico legale e della polizia. Gli esperti della scientifica hanno raccolto tutti i reperti utili, mentr ei colleghi della volante hanno interrogato i ragazzi presenti. Sarà l'autopsia adesso a chiarire con certezza le cause della morte, anche se si pensa possa essersi trattato di un malore. L'esame potrebbe essere eseguito già martedì mattina. I genitori del giovane, avvertite tramite l'autorità consolari, stanno arrivando in Italia.