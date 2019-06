Furto in casa, ladri scappano con soldi e gioielli

Scoprono la cassaforte in garage, la scardinano e scappano con il bottino fatto di gioielli e contanti. Il furto a due passi dal centro. Da giorni è segnalata la presenza a Città di Castello di una banda, quasi certamente dell’Est Europa per come si muove e come opera per mettere a segno i furti nelle abitazioni. Giovedì sera nuovo raid: uno è andato a segno, l’altro invece non è stato portato a termine. Furto in via Luca della Robbia, in zona centro commerciale Le Fonti, nell’abitazione di una personaggio pubblico conosciuto, che ha avuto anche un incarico politico negli anni scorsi. Al rientro a casa poco prima della mezzanotte, ha trovato l’abitazione tutta a soqquadro. Passati in rassegna scantinati e garage dove i ladri hanno rintracciato, probabilmente con l’ausilio di un metal detector, una cassaforte murale che è stata scardinata e aperta. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della compagnia di Città di Castello che hanno effettuato i rilievi e fatte partire le indagini. Un altro colpo, invece, non è andato a segno.