Rapine in Umbria e Toscana: 12 arresti

Blitz dei carabinieri di Perugia che, in collaborazione con i colleghi di Catania e Prato, hanno eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare. Nel mirino sono finite persone ritenute responsabili di una serie di rapine, aggravate dall'uso delle armi e avvenute in Umbria e Toscana, in sale scommesse, gioiellerie, tabaccherie e banche.