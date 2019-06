Infermiere aggredito dal familiare di un paziente

Un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia è stato aggredito poco prima delle 12 di sabato 15 giugno dal familiare di un paziente ricoverato in ospedale. L'episodio si è verificato nel locale dove il personale infermieristico raccoglie le prime informazioni sanitarie assegnando un grado di priorità nell'assistenza sia per quei pazienti che raggiungono il pronto soccorso autonomamente che per quelli che vi accedono con il servizio del 118. Secondo la ricostruzione dell'accaduto fornita dall'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera, l'infermiere stava raccogliendo alcune informazioni riferite da un paziente quando è stato sollecitato da un uomo di circa 50 anni di interrompere detta attività per occuparsi del proprio parente ricoverato. "Non ci sono dubbi sulle capacità professionali e relazionali dell'infermiere - spiega il direttore della struttura di urgenza-emergenza Paolo Groff - e sicuramente, nel giro di pochissimi minuti, sarebbe stata esaudita anche la richiesta di informazioni avanzata dall'aggressore. In quel momento, peraltro, non c'era alcun affollamento in pronto soccorso". L'infermiere aggredito dopo essersi fatto medicare dal medico di turno, ha deciso di sporgere denuncia presso il posto fisso di polizia.