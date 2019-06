Caldo e afa: Perugia da bollino rosso, ragazzo ricoverato per un colpo di sole

Bollino rosso su Perugia per ciò che riguarda l'eccezionale ondata di calore che sta interessando gran parte dell'Italia. Venerdì 14 giugno nel capoluogo regionale sono stati registrati 37,2°. E gli effetti non si sono fatti attendere. Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia con febbre alta e disidratazione. Il giovane stava distribuendo volantini in città e al termine di una giornata in cui ha camminato per oltre 10 chilometri si è sentito male ed è stato soccorso dal personale del 118.



Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 15 giugno 2019