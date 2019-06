Imprenditore di 64 anni muore in uno scontro

Un uomo di 64 anni, l'imprenditore perugino Massimo Bendini, è morto giovedì 13 giugno in un incidente stradale che si è verificato in via Arno, a Ponte Valleceppi. A innescare il sinistro, secondo le ricostruzioni della polizia locale, è stato lo scontro fra l'auto di Bendini e un altro mezzo all'altezza di un incrocio. Per la violenza dell'urto, il corpo dell'imprenditore è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Massimo Bendini è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ma la gravità dei traumi riportati ha impedito all'équipe del pronto soccorso guidata dal professor Groff di salvargli la vita.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 14 giugno 2019