A 14 anni picchia e prende a morsi la madre

Da circa un anno costringeva la mamma a vivere in un costante stato di ansia e paura, minacciandola di morte e prendendola anche a morsi. Anche per futili motivi. Alla fine la figlia di appena 14 anni, dopo una serie di maltrattamenti in casa sempre ai danni della povera madre, è finita in comunità a seguito della misura cautelare applicata dal tribunale per i minorenni. I carabinieri della Stazione di Giano (dove si sono consumate le violenze) hanno appurato che la ragazzina faceva uso di alcol e stupefacenti.