Con l'auto contro un albero, conducente in ospedale

Vigili del fuoco, personale del 118 e polizia municipale di Perugia sono intervenuti nella notte fra sabato 8 e domenica 9 giugno a Perugia, in via Sicilia, alle spalle della stazione ferroviaria di Fontivegge, per un incidente stradale. Per cause ancora da stabilire con precisione, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un albero. Il 118 ha provveduto a trasferirlo in ospedale.