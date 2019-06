Trovato morto in piscina

Procter&Gamble sfila al Roma Pride 2019: "We see equal"

Roma, 8 giu. (askanews) - "We see equal". Noi vediamo tutti allo stesso modo. Procter&Gamble, il colosso dei beni di largo consumo, ha portato questo messaggio di inclusione alla parata del Roma Pride 2019 al quale l'azienda ha partecipato sfilando con un proprio carro e un nutrito gruppo di dipendenti. Un modo per testimoniare il proprio impegno per un ambiente di lavoro inclusivo, in cui tutti ...