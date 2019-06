Il professor Falini premiato da Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato al Quirinale Brunangelo Falini, professore ordinario di Ematologia dell’Università di Perugia e direttore della struttura complessa di Ematologia con trapianto di midollo osseo dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Una nota dell'ospedale informa che al professor Falini è stato assegnato il "premio presidente della Repubblica” dell’Accademia nazionale dei Lincei per l’anno 2017. Nel corso della cerimonia, che si è svolta mercoledì 5 giugno, sono stati consegnati anche altri “Premi presidente della Repubblica “dell’Accademia nazionale dei Lincei per l’ anno 2016 alla Prof.ssa Lilia Costabile per i suoi studi di economia, dell’ Accademia di Santa Cecilia per il 2016 al maestro Ennio Morricone e per il 2017 al maestro Antonio Pappano, e dell’ Accademia Nazionale di San Luca per il 2016 al maestro Giovanni Anselmo e per il 2017 a Renato Rizzi.