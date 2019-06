Perde il carico di coriandoli sulla statale

No, non siamo a carnevale anche se l'illusione ottica è più che giustificata guardando la foto. Più semplicemente venerdì mattina 7 giugno poco dopo le 9 frammenti di plastica facevano bella vista lungo la variante della statale 219 “Pian d’Assino” a Gubbio, all'altezza dello svincolo con via Perugina.