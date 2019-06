Daspo urbano per tre stranieri

Disposti anche in Umbria i primi provvedimenti di Daspo urbano. Lo ha fatto il questore di Perugia nei confronti di due parcheggiatori abusivi e un clochard, ai quali è stato vietato il ritorno in zone specifiche del comune di Assisi per 6 mesi.

I primi due Daspo urbani sono stati emessi nei confronti di due parcheggiatori abusivi di nazionalità nigeriana, regolari e residenti entrambi a Foligno: si tratta di un 29enne con precedenti di polizia per furto aggravato e un 49enne, con precedenti per violazione sulla legge sull’immigrazione, che non potranno più stazionare nelle zone vicine alla basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il terzo Daspo urbano riguarda un 38enne, di origine jugoslave, senza fissa dimora con diversi e gravi precedenti di polizia per tentata violenza sessuale, falso, furto, tentata rapina aggravata, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e destinatario di numerosi divieti di ritorno tra cui quello nel Comune di Assisi per tre anni. L’uomo è stato sorpreso due volte nel giro di pochi giorni dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi nella stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli mentre dormiva all’interno della sala d’attesa.