Acqua dei pozzi, stop all’uso potabile

Divieto di utilizzo per uso potabile dell’acqua dei pozzi in via Dudelange, via Tagliamento (al Biancospino) e aree limitrofe. L’ordinanza 68 è stata firmata ieri dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. La decisione è stata presa dopo che la Usl 1 ha segnalato la fuoriuscita, a causa della pioggia, “di liquami di fogna, putridi e maleodoranti” dai pozzetti presenti lungo la via Dudelange e via Tagliamento.