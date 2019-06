Schianto sulla Pievaiola, muore una donna

Dopo quello di domenica 2 giugno un altro incidente di moto, stavolta mortale, sulla strada Pievaiola nel tratto compreso tra l'abitato di Capanne e il bivio di Solomeo, nel comune di Perugia, nel pomeriggio di lunedì 3 giugno. A perdere la vita una donna di 46 residente in un comune del Trasimeno. Prontamente soccorsa e trasportata dal 118 in codice rosso è andata in arresto cardiaco durante il trasporto, nonostante i tentativi di rianimazione è deceduta nella sala rossa dell'ospedale Santa Maria della Misericordia.