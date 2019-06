Precipita ultraleggero: coniugi ricoverati in rianimazione

Sono stati trasferiti in codice rosso e sono ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Perugia marito e moglie, entrambi romani, 77anni lui e 73 lei, coinvolti in un incidente aereo domenica 2 giugno intorno alle 11,30 a Collesecco, in una zona impervia del comune di Gualdo Cattaneo. I coniugi viaggiavano a bordo di un ultraleggero Cessna che per cause in corso di accertamento è precipitato, schiantandosi fra gli alberi di un uliveto. Dei due, la donna è in condizioni più gravi, avendo riportato un esteso trauma cranico: è stata trasferita al Santa Maria della Misericordia con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. L'uomo è arrivato all'ospedale di Perugia a bordo dell'elicottero Icaro del 118.