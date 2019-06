Frontale contro un mezzo pesante, muore giovane

Un 32enne perugino è morto venerdì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Loreggia, in provincia di Padova. L’uomo, secondo quanto ricostruito, era alla guida della sua Renault Clio lungo la strada regionale 308 quando, per cause ancora in corso di accertamento è finito contro un mezzo pesante di una ditta di Venezia.