Riaperta la strada chiusa per incidente

Delicate e per certi aspetti spettacolari sabato 1 giugno le operazioni di recupero del mezzo pesante che giovedì 30 maggio si è ribaltato all’interno di un appezzamento agricolo che costeggia la strada provinciale 221 di Lerchi che collega Città di Castello ad Arezzo. Una azienda specializzata in questo genere di operazioni, attraverso una gru posizionata nel mezzo della carreggiata (la strada è rimasta ovviamente chiusa al traffico) ha iniziato attorno alle ore 8 ad imbracare il camion e dopo circa due ore lo ha riposizionato sulla sede stradale per poi trasportarlo in assoluta sicurezza al di fuori della zona dove si era verificato l’incidente che aveva anche provocato la perdita del carico, gelati destinati allo smaltimento, che si erano riversati sul terreno circostante. Tutto il carico è stato recuperato e dopo aver adeguatamente bonificato la sede stradale da parte degli addetti dell’azienda, l’arteria viaria è stata riaperta al traffico attorno alle ore 13. Guarda le FOTO.