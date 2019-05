Perde il controllo dell'auto e resta ferito

Incidente stradale poco dopo alle O,40 di venerdì 31 maggio in via Perugina a Gubbio. Un ferito, per fortuna lieve, soccorso dal 118 che lo ha condotto all'ospedale di Branca, dove è stato ricoverato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio e i carabinieri. Il conducente dell'auto ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo che ha centrato il palo dell'illuminazione di una rotonda.