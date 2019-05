Rapina in gioielleria, ladro scappa con il bottino

Si è introdotto nella gioielleria e ha preso oro e gioielli scappando poi a piedi. E' successo a Gubbio, nel pomeriggio del 30 maggio un uomo è entrato nella gioielleria Gio.Re. nel centro direzionale Prato, ha chiesto di vedere alcuni gioielli e poi ha colpito la titolare scappando con il bottino. L'uomo si è dileguato verso via Perugina e non si esclude che ci fosse un complice ad attenderlo. Da quantificare l'entità del furto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.