L'ex presidente dell'Anm indagato per corruzione a Perugia

Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati e componente del Csm fino allo scorso anno, sarebbe indagato per corruzione dalla Procura di Perugia. Lo scrivono Repubblica e il Corriere della Sera. Palamara, candidato a un ruolo di aggiunto, complicherebbe la partita della nomina del successore di Giuseppe Pignatone a procuratore capo di Roma, sul tavolo del Csm. L'indagine che coinvolge Palamara interesserebbe viaggi e regali e i rapporti di quest'ultimo con Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, lobbista arrestato per frode fiscale, vicino agli ambienti del Pd e in affari con Piero Amara, avvocato travolto dall’inchiesta della Procura di Roma per il suo ruolo nelle sentenze 'aggiustate' della magistratura amministrativa.