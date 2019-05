Europee, i comuni umbri dove la Lega non passa

Sono solo 5 i comuni umbri che resistono alla valanga della Lega nelle elezioni Europee. Il partito di Salvini è padrone di tutti i centri della regione (leggi qui i dati dei più grandi) eccezion fatta per tre della provincia di Perugia e due della provincia di Terni. Si tratta di Castiglione del Lago, Città della Pieve e Paciano in provincia di Perugia e di Allerona e Parrano in quella di Terni. In questi centri la Lega è seconda.