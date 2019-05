Europee, Lega supera il 38 per cento in Umbria

La Lega è il primo partito in Umbria. E lo è quasi ovunque. Complessivamente in queste elezioni Europee, centra il 38,18% nelle 1005 sezioni della regione. Il Pd si attesta al 23,98 per cento, il Movimento 5 Stelle al 14,63. Fratelli d'Italia è al 6,58 e supera Forza Italia che è al 6,42. E' apparso netto, fin dalle prime sezioni scrutinate, il successo della Lega nella nostra regione. Un primo posto che si è rivelato alla fine dello scrutinio, piuttosto largo in tutto il territorio. Qui sotto riportiamo il dato della Provincia di Perugia e di quella di Terni.

