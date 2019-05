Europee, Lega a valanga in Umbria: sfiora il 40 per cento

La Lega conquista l'Umbria. Il verdetto del voto alle Europee è inequivocabile: il partito di Salvini sfiora il 40 per cento dei consensi ed è largamente primo. In attesa del dato definitivo, quando sono state scrutinate quasi la metà delle sezioni (483 su 1005) della regione, la Lega è al 38,86 per cento. Secondo partito il Pd col 24,49. Seguono Movimento 5 Stelle al 14,62, quindi Fratelli d'Italia 6,16, Forza Italia 6,12, +Europa 2,62, La Sinistra 1,97, Europa Verde 1,63, Partito Comunista 1,54, Popolo della famiglia 0,50, Partito animalista 0,50, Casapound 0,48, Partito pirata 0,21, Popolari per l'Italia 0,18, Forza Nuova 0,11.

