Voto in Umbria, affluenza sopra la media

Affluenza sopra la media in Umbria per il voto delle europee. Alle 19 ha votato il 54,36%, contro il 50,92 della precedente tornata per scegliere il nuovo parlamento Ue. Un dato di molto più alto rispetto alla media nazionale del 43,32%. L'affluenza per le elezioni di consigli e sindaci nei 63 Comuni umbri al voto è stata alla stessa ore del 58,27%. Anche in questo caso sopra la media italiana ferma al 55,49% sempre alle 19.