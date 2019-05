Scandalo sanità, Bocci ricorre in Cassazione

Gianpiero Bocci ricorre in Cassazione per chiedere la revoca degli arresti domiciliari. Dopo il no del Tribunale del Riesame, datato 29 aprile, e quello più recente del Gip a seguito dell’interrogatorio di martedì scorso, gli avvocati dell’ex sottosegretario agli Interni e ex segretario regionale Pd si rivolgono alla Suprema corte. Bocci è indagato per abuso e rivelazione di segreti d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Perugia sui concorsi truccati all’ospedale di Perugia.

Servizio completo di Alessandro Antonini nell'edizione del 26 maggio del Corriere dell'Umbria