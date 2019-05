Nuovi lavori all'asfalto sulla E45

Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas. Sarà risanato un nuovo tratto di circa 6 chilometri tra Umbertide e Pierantonio. Per consentire i lavori, a partire da lunedì 27 maggio sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Umbertide/Gubbio (innesto SS219 “di Gubbio e Pian d’Assino”) per chi viaggi in direzione Perugia/Roma. In alternativa, i veicoli diretti sulla SS219 verso Gubbio potranno uscire al successivo svincolo di Pierantonio e rientrare in direzione Cesena. Il traffico in corrispondenza del cantiere sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera. Il completamento di questa fase è previsto entro due mesi dall’avvio.