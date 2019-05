E’ stata azzannata da un pitbull, senza guinzaglio, mentre girava in centro a Spoleto con il suo cane. Le sue urla hanno richiamato l’attenzione di un passante, che è corso in aiuto della donna (di 60 anni). A quel punto il pitbull si è allontanato. La spoletina ha riportato una ferita al braccia. Ferito anche il suo cane. Guarirà in una decina di giorni.