Alcol al volante, tre denunce e patenti ritirate

Controlli anti strage della polizia su 43 veicoli e 55 persone. Tre di queste sono state denunciate per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In un caso si resta in attesa dei risultati di laboratorio che confermino anche la positività a sostanze stupefacenti. Per violazioni al codice della strada sono state ritirate tre patenti e decurtati 30 punti.