Pullman si sfrena e centra l'auto dei carabinieri

Pullman si sfrena a Roccaporena, il giorno di Santa Rita. E percorre 100 metri. Nella corsa folle senza autista il mezzo impatta contro l’auto dei carabinieri. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio. Il vescovo Renato Boccardo ha ringraziato Santa Rita per aver limitato a soli danni materiali l’incidente.