Auto fuori strada, conducente in ospedale

I vigili del fuoco di Perugia e personale del 118 sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 22 maggio a Bosco, lungo la strada che collega Gubbio alla E45, per un incidente. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada, finendo nell'adiacente canale di scolo delle acque piovane. Una persona è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale.