"Truffata dal mago": paga 289 mila euro per riconquistare l'uomo che ama

"Truffata dal mago". Paga 289 mila euro i rituali per riconquistare l'uomo che ama, poi dopo sette mesi di attesa e di spese che le prosciugano il conto fino a farla indebitare, denuncia il sensitivo. E ora per il mago accusato di truffa aggravata c'è l'udienza preliminare. La vicenda è ambientata in Umbria, vittima una donna di 41 anni, del Trasimeno, che si costituisce parte civile con l'avvocato Domenico Nucci del foro di Arezzo.

Da gennaio a luglio del 2017 la donna, che è invalida, ha versato a più riprese l'ingente somma di denaro al mago che le aveva promesso di risolvere il suo problema: far riavvicinare l'uomo con il quale aveva una relazione. Per quanto sia stata lei a contattarlo dopo aver fatto una ricerca su internet, secondo il pm Valentina Manuali della procura di Perugia, il mago Ermes ha messo in atto per ingannarla una serie di "artifizi e raggiri": l’avrebbe “falsamente rassicurata di essere in grado di risolvere i suoi problemi sentimentali” richiedendo continue somme di denaro.

Primo incontro fra la 41enne e il mago, all’hotel Sangallo di Perugia. Lì la prima richiesta di denaro: 5 mila euro in contanti per studiare il caso, dopo aver ricevuto la foto della persona amata. Soldi versati dalla donna la settimana dopo quando sempre all’hotel il mago le spiegò che c’era un “impedimento costituito da una barriera protettiva” fatto creare da un’altra donna ad un altro sensitivo per schermare l’uomo. Poi spuntò una “barriera civetta” e più avanti “tre legamenti” da sciogliere che impedivano la ripresa della relazione.

“Mi ha soggiogata e ingannata”, ha denunciato la donna. La Guardia di Finanza ha bloccato 150 mila euro al sensitivo. Lui, il mago Ermes, martedì prossimo 28 maggio, affronta l’udienza preliminare davanti al gup Natalia Giubilei: si difenderà dall’accusa con i legali Marco Brusco e Giuseppe De Lio del foro di Perugia.