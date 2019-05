Esonda canale, automobilisti in panne

Automobilisti in panne, nel pomeriggio di martedì, per l'esondazione di un canale lungo la strada tra Pila e Badiola, a Perugia. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco. La pioggia, a tratti violentissima, ha creato una serie di rallentamenti lungo le principali arterie stradali e incidenti per fortuna di lieve entità.