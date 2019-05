Omicidio Polizzi, Valerio Menenti torna libero

È tornato in libertà ieri sera Valerio Menenti, il tatuatore perugino già condannato per l’omicidio di Alessandro Polizzi avvenuto a Perugia nel marzo del 2013. La decisione è stata presa dal tribunale del Riesame di Firenze dopo l’appello della difesa di Menenti che ha chiesto l’annullamento della proroga della custodia cautelare disposta dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. È lì infatti che si sta tenendo il processo bis per l’omicidio dopo l’annullamento della sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Perugia in cui il giovane Menenti era stato condannato a 18 anni di reclusione. Gli avvocati Francesco Mattaingeli e Manuela Lupo esprimono profonda soddisfazione. Riccardo Menenti, il padre di Valerio, esecutore materiale del delitto, è stato condannato all’ergastolo.