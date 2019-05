Si rompe ovulo di eroina, 29enne in coma

Uno degli ovuli di eroina che trasportava nel corpo gli si è rotto facendogli rischiare la vita. La droga l'aveva presa a Perugia qualche giorno fa. Il suo compito era quello classico del corriere: ingerire alcuni ovuli di droga e portarli a destinazione. Ovvero in Sardegna dove sabato mattina, dopo qualche giorno in ospedale in stato di coma, è stato dichiarato in arresto dai carabinieri della compagnia di Iglesias.

In manette è dunque finito un 29enne nigeriano che, stando a quanto ricostruito, aveva ingoiato la bellezza di 31 ovuli di eroina per un peso complessivo di oltre 400 grammi. Ripartito dall’Umbria avrebbe dovuto consegnare lo stupefacente per immetterlo nel mercato dello spaccio , invece mentre si trovava con la fidanzata, ha accusato un malore ed è andato in ospedale, dove si trova ancora adesso. Dopo tre giorni in stato di coma, sono stati recuperati tutti gli ovuli di eroina e l’uomo, un incensurato residente ad Iglesias, è stato dichiarato in arresto. Non appena le sue condizioni fisiche lo consentiranno, il 29enne verrà trasferito in carcere a Cagliari. Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire la filiera dello spaccio e scoprire da chi avesse preso la droga nel capoluogo umbro.