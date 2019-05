Festa dei Ceri, in 14 al pronto soccorso

In occasione della Festa dei Ceri, dopo l'Alzata (GUARDA IL VIDEO dell'Alzata e delle birate) in piazza Grande a Gubbio hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Branca della Usl Umbria 1, 14 persone. Secondo il bollettino diffuso dalla Asl 1, una persona è stata visitata per lipotimia (svenimento), una per trauma, dieci per ferite da suturare, una per dolore toracico e una per dolore addominale.