Nasconde cocaina, arrestato spacciatore

Mentre era alla guida della propria autovettura è stato fermato per un controllo dei carabinieri di Todi. Che da tempo seguivano ogni suo spostamento. Alla fine, dopo una prima perquisizione, l’uomo (un cittadino albanese residente da anni a Deruta e con diversi precedenti) è stato trovato in possesso di 55 grammi di cocaina. Sufficienti per confezionare 195 dosi, tali ricavare una somma di 14 mila euro. Immediato per lui l’arresto per detenzione e spaccio.