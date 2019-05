Accoglienza piena di calore per il nuovo arcivescovo

“Benvenuto, Paolo!”. Quella scritta a caratteri cubitali su un palazzo della piazza della cattedrale di San Martino di Lucca, un segno visivo per salutare ma anche per esprimere tutto il calore e l’accoglienza familiare di una comunità diocesana al suo nuovo pastore, l’arcivescovo Paolo Giulietti, è motivo di orgoglio per tutta l’Umbria. Un figlio della Chiesa di Perugia-Città della Pieve chiamato da papa Francesco alla guida dell’Arcidiocesi di Lucca, che ha fatto il suo ingresso ufficiale domenica 12 maggio, accompagnato nel suo pellegrinaggio a piedi prima di giungere a San Martino. Ad accompagnare monsignore Giulietti a Lucca c’erano anche più di duecento perugini provenienti in gran parte dalle comunità parrocchiali dell’Unità pastorale di Ponte San Giovanni, dove il presule era stato prima parroco e poi amministratore pastorale, felici di condividere la gioia di “don Paolo”, ma anche tristi perché consapevoli di non poterlo avere più tra loro.

Alla concelebrazione eucaristica di inizio ministero episcopale in terra toscana hanno preso parte anche il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia, successore di monsignore Giulietti, e Mario Ceccobelli, vescovo emerito di Gubbio e predecessore di Giulietti nell’incarico di vicario generale.