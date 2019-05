Ustionata dal ritorno di fiamma della stufa, donna di 79 anni in gravi condizioni

Allarme nella periferia di Perugia, nella mattinata di mercoledì 8 maggio, per una donna di 79 anni gravemente ustionata in più parti del corpo a causa del ritorno di fiamma di una stufa appena accesa utilizzando dell'alcool. Le prime cure sono, come riferisce una nota dell'Azienda ospedaliera, state prestate nella sala emergenza dell'ospedale Santa Maria della Misericordia da una équipe composta da dermatologi, dall’anestesista Ada Vecchiarelli e dai sanitari del pronto soccorso coordinati da Nabilia Said .Le ustioni di primo e secondo grado hanno riguardato oltre il 30% del corpo e hanno richiesto il trasferimento in elicottero, al centro grandi ustionati di Cesena. Le condizioni della donna vengono considerate gravi e la prognosi è riservata.