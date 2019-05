Muore barista molto conosciuto

La tragedia nel cuore del pomeriggio di lunedì 6 maggio. Si è accasciato improvvisamente a terra all'interno del suo esercizio un barista molto conosciuto non solo in città. Per il poveretto non c'è stato nulla da fare malgrado sul posto siano giunti due equipaggi del 118. E' successo in un locale di piazza Beato Angelo a Gualdo Tadino.